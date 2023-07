Thiem zog in Umag in das Achtelfinale ein

Dominic Thiem gewann seine Auftaktpartie beim ATP250-Turnier in Umag gegen den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis 6:4, 7:5. "Ich wusste, dass es harte Arbeit sein würde", sagte der 29-Jährige, weil Bagnis sich bei den zwei Siegen in der Qualifikation an die Bedingungen gewöhnen habe können. Beim Stand von 4:5 im zweiten Satz wehrte Thiem zwei Satzbälle ab und verwertete nach zwei Stunden und drei Minuten den zweiten Matchball.

Im Achtelfinale des Sandplatzevents in Kroatien, bei dem er vor acht Jahren seinen zweiten Turniersieg feierte, trifft der Niederösterreicher auf den topgesetzten Tschechen Jiri Lehecka. Gegen die 21-jährige Nummer 33 der Weltrangliste hat er noch nie gespielt - aber am Vortag mit ihm trainiert, wie Thiem nach seinem Auftaktsieg erzählte. "Er spielt sein bestes Jahr. Er ist noch so jung und spielt sehr schnell. Also werde ich meine Erfahrung nutzen und versuchen, ein gutes Spiel zu liefern."

Qualifikant Filip Misolic fordert in Umag am Dienstag in der ersten Runde den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Der als Nummer drei gesetzte Sebastian Ofner bekommt es nach einem Freilos im Achtelfinale mit dem Australier Alexei Popyrin zu tun. Ofner liegt als 52. der Weltrangliste auf einem neuen Karrierehoch.

Grabher beendete ihre Durststrecke

Beim Damen-Turnier in Hamburg feierte Julia Grabher ihren ersten Sieg seit den French Open: Die 27-jährige Vorarlbergerin zog bei den von der Welserin Sandra Reichel organisierten European Open durch das 6:4, 6:4 gegen die Rumänien Miriam Bulgaru in das Achtelfinale ein, wo am Dienstag die Russin Diana Shnaider wartet.

