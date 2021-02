Thiem will Kyrgios die sportliche Antwort geben

Im Eilzugtempo brauste Dominic Thiem gestern in der zweiten Runde der Australian Open in 99 Minuten über den Deutschen Dominik Koepfer hinweg. Nach dem souveränen 6:4, 6:0, 6:2 wartet nun morgen ausgerechnet der australische "Bad Boy" Nick Kyrgios, der Fünf-Satz-Sieger gegen den Franzosen Ugo Humbert (Nr. 29) blieb. Mit dem Lokalmatador hat Thiem noch eine Rechnung offen.

Das bisher einzige Duell auf der ATP-Tour liegt mit dem Nizza-Achtelfinale 2015 zwar schon eine Weile zurück. Kyrgios gab damals beim Stand von 4:3 auf, und Thiem feierte danach seinen ersten von mittlerweile 17 Turniersiegen. Doch der Weltranglisten-47. war abseits des Courts im letzten Sommer ein unangenehmer "Gegner".

Kyrgios sprach Thiem und den anderen Teilnehmern der im Sommer von Novak Djokovic während der Corona-Pandemie ins Leben gerufenen Alpe-Adria-Turnierserie das intellektuelle Niveau ab und griff Österreichs Tennis-Star in sozialen Netzwerken frontal an. Thiem, Turniergewinner in Belgrad, verteidigte sich damals vehement: "Kyrgios hat selbst schon richtig viel Blödsinn gebaut. Da verstehe ich es noch weniger, wenn er sich überall einmischt."

Lob für das Enfant terrible

Doch gleichzeitig äußerte sich der Weltranglisten-Dritte immer wieder auch lobend über das 25-jährige Enfant terrible. "Das Tennis kann froh sein, dass dieser Sport auch solche Stars hat. So einen Typen hat es noch nie gegeben, so einen wird es wohl auch nicht mehr geben. Im tiefsten Inneren ist er ein ganz netter Mensch, wir haben vor Jahren gemeinsam das Nachtleben in Acapulco erkundet." Kyrgios sagte gestern über Thiem: "Er ist einer der weltbesten Spieler."

Gute Nachrichten gibt es für alle Tennis-Fans hierzulande. Ziemlich sicher wird das Topspiel in der dortigen Night Session (MEZ Vormittag) ausgetragen.

Australian Open in Melbourne (Grand Slam, 45,05 Mio. Euro, Hart): Thiem (Ö/3) – Dominik Koepfer (D) 6:4, 6:0, 6:2, Djokovic (Srb/1) – Tiafoe (USA) 6:3, 6:7 (3), 7:6 (2), 6:3, Shapovalov (Kan/11) – Tomic (Aus) 6:1, 6:3, 6:2, Raonic (Kan/14) – Moutet (Fra) 6:7 (1), 6:1, 6:1, 6:4, Fucsovics (Ung) – Wawrinka (Sz/17) 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (9), Schwartzman (Arg/8) – Muller (Fra) 6:2, 6:0, 6:3, A. Zverev (D/6) – Cressy (USA) 7:5, 6:4, 6:3, Kyrgios (Aus) – Humbert (Fra/29) 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (2), 6:4, Dimitrow (Bul/18) – Bolt (Aus) 7:5, 6:1, 6:2. Damen: Halep (Rum/2) – Tomljanovic (Aus) 4:6, 6:4, 7:5, Osaka (Jpn/3) – Garcia (Fra) 6:2, 6:3, Sabalenka (Blr/7) – Kasatkina (Rus) 7:6 (5), 6:3, S. Williams (USA/10) – Stojanovic (Srb) 6:3, 6:0, Cirstea (Rum) – Petra Kvitova (Tch/9) 6:4, 1:6, 6:1.

