Thiem will die "Handbremse" lösen

Ein starker Herbstabschluss soll Dominic Thiem möglichst vor den Australian Open im kommenden Jänner wieder unter die Top 100 der Welt bringen – so der Plan des US-Open-Siegers von 2020. In Gijon geht es heute gegen den als Nummer vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo um einiges. Schafft er es nach Gstaad auch im Norden von Asturien ins Halbfinale, dann schiebt er sich im ATP-Ranking auf eine Position um 130. Wer am kommenden Montag bester Österreicher wird, hängt auch vom Abschneiden von Jurij Rodionov in Saint-Tropez ab.

"Es ist ein bisserl ein Auf und Ab noch. Montag war wirklich sehr gut, Mittwoch wollte ich vielleicht zu viel", sagte Thiem nach dem hart erkämpften 3:6, 6:4, 6:0 gegen den US-Amerikaner Marcos Giron.

Gegen Sandplatz-Spezialist Cerundolo, der heuer in Baastad seinen ersten ATP-Titel geholt hat, wird es keinesfalls leichter. Bisher trafen die beiden noch nie aufeinander, der Argentinier überraschte in dieser Saison aber auch schon mit dem Halbfinal-Einzug beim Masters in Miami. "Ich muss schauen, dass ich von Anfang an frei aufspiele und nicht zu viel die Handbremse ziehe", sagte Thiem, der wegen seiner 2021 erlittenen Handgelenksverletzung monatelang ausfiel.

Thiem hält 2022 auf Tour-Level bisher bei je 13 Siegen und Niederlagen. Das "Prestigeduell" um die ÖTV-Nummer eins wird in Thiems Gedanken aber keine große Rolle spielen, denn sein großes Ziel für den Rest der Saison ist eindeutig die schnelle Rückkehr unter die Top 100. Der 23-jährige Rodionov hat beim Challenger in Saint-Tropez gestern schon das Viertelfinale erreicht, womit er auch im Falle eines Semifinal-Einzugs von Thiem vor dem Ex-Weltranglisten-Dritten bleiben würde.

Grabher fehlt gegen Lettland

Österreichs derzeitige Nummer eins, Julia Grabher, wird nicht bei den Play-offs im Billie Jean King Cup, die am 11. und 12. November in Schwechat gegen Lettland gespielt werden, zur Verfügung stehen. Die Weltranglisten-86. und Schützling von Ex-Thiem-Betreuer Günter Bresnik möchte dagegen auf der Südamerika-Tournee weitere Punkte sammeln, gab sie nun bekannt.