Thiem verzichtet auf ein Antreten in Monte Carlo

"Ich bin endlich negativ und fühle mich viel besser. Ich hatte milde Symptome, war ein bisschen verschnupft, hatte leichten Husten und Müdigkeit", berichtete der Weltranglisten-50. Trotzdem hat er seinen Start beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo, wo am Montag der Hauptbewerb beginnt, abgesagt. "Ich werde mich jetzt medizinisch durchchecken lassen, damit ich wieder ins Geschehen zurückkehren kann."

Thiem bedankte sich bei seinen Fans für die aufmunternden Genesungswünsche in den sozialen Netzwerken. Nach der Zwangspause gelte es nun, wieder matchfit zu werden. Läuft alles nach Plan, dann will der US-Open-Champion von 2020 ab 18. April beim ATP-250-Sandplatzturnier in Belgrad aufschlagen.

"Schmerzfrei geblieben"

Der erste Comeback-Versuch nach der am 22. Juni 2021 auf Mallorca erlittenen schweren Handgelenksverletzung war von kurzer Dauer. Thiem verlor sein Auftaktmatch beim Challenger in Marbella gegen Pedro Cachin (Arg) 3:6, 4:6. Trotzdem nahm er Positives aus Andalusien mit. "Das Wichtigste war, dass ich schmerzfrei geblieben bin. Es wird mit jedem Trainingssatz besser, davon bin ich überzeugt", sagte Thiem, der bei den French Open (ab 22. Mai) wieder in der Lage sein will, die Konkurrenz richtig zu fordern.

Für den 36-jährigen Jo-Wilfried Tsonga (Fra) geht in Paris die Reise als Tennis-Profi zu Ende. Der 18-fache ATP-Turniersieger und ehemalige Weltranglistenfünfte gibt vor heimischem Publikum seine Abschiedsvorstellung.