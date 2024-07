Thiem über Operation: "Wir haben uns sehr lange den Kopf darüber zerbrochen"

Kitzbühel, die US Open und Wien spielt Dominic Thiem noch. Falls sich nicht noch kurzfristig eine Olympia-Chance eröffnet und Andy Murray für Paris absagt. Die Hauptursache, dass der am 3. September 31-jährige Thiem seine Karriere beendet, ist, dass der Ex-US-Open-Sieger nach seiner Handgelenksverletzung am 22. Juni 2021 nicht mehr zur alten Form gefunden hat. Auch weil er nach überstandener Verletzung sein rechtes Handgelenk nie wieder so massiv einsetzen konnte wie davor.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte, der zusätzlich zum US-Open-Titel noch drei weitere Major-Finali erreicht hat, bereut es trotz allem nicht, dass er damals eine Operation am Handgelenk vermieden hat. Alexander Zverev, sein langjähriger deutscher Tour-Freund, der ihm im US-Open-Endspiel 2020 in fünf Sätzen unterlegen war, hatte Thiem bei einem Kommentar zu dessen Rücktritt noch im vergangenen Mai immer noch dazu geraten.

Zverevs Bruder Mischa hatte vor zehn Jahren exakt die gleiche Verletzung. "Der einzige Unterschied zwischen meinem Bruder und Dominic ist, dass sich mein Bruder operieren ließ", hatte Zverev damals in Rom gemeint. Danach sei dessen Handgelenk "sogar stärker als zuvor" gewesen. "Ich würde ihm vielleicht gerne sagen, dass er es noch einmal versuchen und die Operation machen soll."

"Ich glaube, dass ich alles gemacht habe dafür"

Thiem hat sich auf APA-Nachfrage am Montag in Kitzbühel die Entscheidung, ob OP oder nicht, gar nicht leicht gemacht. "Ich glaube, dass ich alles gemacht habe dafür. Die Frage ist im Raum gestanden. Wir haben uns sehr lange den Kopf darüber zerbrochen. Natürlich gleich direkt nach der Verletzung. Wir haben gesagt, ich probiere es konservativ, was auch gut geklappt hat."

Anfang 2022 seien die Schmerzen in der Hand (wieder) gekommen. "Ich habe damals mit Dr. Frederik Verstreken lange darüber geredet", berichtete Thiem von einem Gespräch mit dem belgischen Spezialisten. Er habe großes Vertrauen in VWir haben uns sehr lange den Kopf darüber zerbrochenerstreken. "In der Situation damals wäre eine OP ein Risiko gewesen. Die Chance, dass etwas schlimmer wird, war zu hoch", erklärte Thiem. Zudem gebe es genügend Spieler, bei denen eine Operation auch nicht mehr funktioniert habe.

Fakt ist aber auch, dass die Verletzung auf Mallorca der Anfang vom Ende einer großen Karriere war. Zuletzt in Gstaad hatte Thiem erzählt, dass ihm sein Handgelenk keine Schmerzen mehr bereite. "Aber es fehlt an Gefühl, an Feingefühl. Für die Spitze ganz oben, wo alles passen muss, dafür reicht es nicht." Ob eine Operation daran etwas geändert hätte, darüber dürfen Thiem-Fans wohl noch lange rätseln.

