Jetzt im Liveticker: Dominic Thiem gegen Andy Murray

In den direkten Duellen führt der schottische Olympiasieger, der nach einer schweren Hüftoperation in der Weltrangliste auf Position 503 abgerutscht ist, 2:1. Thiem war gestern in der Runde der letzten 16 ungefährdet. Der 26-jährige Lichtenwörther setzte sich gegen den chinesischen Wild-Card-Spieler Zhang Zhizhen (WRL-Nr. 213) 6:3, 6:3 durch. Der "Dominator" ist damit noch ohne Satzverlust.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.