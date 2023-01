Thiem stemmt sich gegen eine lange Durststrecke

Wer in der Tennis-Weltrangliste nur auf Position 99 steht und beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres, den Australian Open in Melbourne, auf eine Wild Card angewiesen ist, muss bei der Auslosung mit dem Schlimmsten rechnen. Andrej Rublew ist alles andere als ein Wunschkonzert für Dominic Thiem, den Finalisten von 2020. Im Gegenteil: In den jüngsten vier Duellen mit der Nummer sechs der Welt blieb der 29-jährige Lichtenwörther ohne Satzgewinn gegen seinen Kollegen, den er aus etlichen gemeinsamen Trainingssessions sehr gut kennt.

Die beiden verbindet so etwas wie eine Freundschaft, Thiem brach sogar eine Lanze für Rublew & Co., nachdem die russischen Protagonisten wegen des Ukraine-Krieges von einer Teilnahme am Major-Turnier in Wimbledon ausgeschlossen worden waren.

Thiem wird eine ähnlich starke Vorstellung wie beim Kooyong Classic (Einladungsturnier in Melbourne) gegen Frances Tiafoe (7:6, 6:2) benötigen, um Rublew zumindest zu ärgern. Derzeit ist der Niederösterreicher etwas wankelmütig unterwegs, Licht und Schatten wechseln einander ab. "Ich habe jetzt ein paar Matches gespielt, die sind das beste Training. Man lernt so viel, wenn man in einem Wettkampf steht – speziell im mentalen Bereich", sagte Thiem: "Als Tennisspieler kann es sein, dass du an einem Tag gewinnst und am nächsten gleich wieder verlierst. Da muss man durch und stark bleiben."

Österreichs Nummer eins wartet – nicht zuletzt wegen seiner im Juni 2021 erlittenen schweren Handgelenksverletzung – seit knapp zwei Jahren auf einen Sieg bei einem Grand-Slam-Event. Am 12. Februar 2021 rang der 17-fache ATP-Turniersieger in der 3. Runde der Aus-tralian Open Nick Kyrgios (Aus) mit 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 nieder, seit damals steht ein "Nuller". Es folgten das sang- und klanglose Achtelfinal-Aus gegen Grigor Dimitrow (Bul), zwei Erstrunden-Niederlagen bei den French Open in Roland Garros 2021 und 2022 sowie eine Auftaktniederlage bei den US Open 2022 gegen Pablo Carreno Busta (Esp). Höchste Zeit, dass sich das Blatt wieder wendet.

Julia Grabher hat als Weltranglisten-83. einen Fixplatz im Hauptfeld der Australian Open, die Vorarlbergerin bekommt es in der ersten Runde zum ersten Mal in ihrer Karriere mit der auf Position 17 stehenden Estin Anett Kontaveit zu tun. Die Rollen sind klar verteilt, Grabher denkt trotzdem nicht daran, den Kopf in den Sand zu stecken. "Wenn ich selbstbewusst auftrete und mein Spiel durchziehen kann, ist alles drinnen", betonte die 26-Jährige. Der erhoffte rot-weiß-rote Zuwachs aus der Qualifikation blieb übrigens aus: Sebastian Ofner scheiterte an der letzten Hürde, der Steirer unterlag Laurent Lokoli (Fra) 3:6, 6:7 (5).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport