Thiem startet gegen Nadal ins Tennisjahr 2021

Nach zweiwöchiger Quarantäne bestreitet der Weltranglistendritte und US-Open-Triumphator um 9 Uhr (Eurosport 1 überträgt live) eine Exhibition gegen French-Open-Champion Rafael Nadal (Esp). Und zwar in Adelaide, rund 650 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Melbourne, wo am 2. Februar der ATP Cup beginnt. Am 8. Februar erfolgt ebendort der Aufschlag zu den Australian Open, bei denen Thiem im Vorjahr erst im Finale in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic (Srb) verlor. Auf dem Weg ins Endspiel hatte der 27-jährige Lichtenwörther Nadal in der Runde der letzten acht geschlagen. Heute darf es wieder so sein.

"Ich bin bereit, habe endlich den Jetlag überwunden und freue mich auf die kommenden Aufgaben", sagte Thiem, der gegen Nadal eine 5:5-Bilanz hat. Die beiden jüngsten Duelle gingen an Thiem – zuletzt jenes bei den ATP-Finals in London, wo sich der Niederösterreicher zweimal im Tiebreak durchsetzte.

Comeback von Ashleigh Barty

Die Einnahmen des Schaukampfes in Adelaide kommen übrigens der Australian Tennis Foundation zugute. Die Stiftung setzt sich für die am stärksten benachteiligten Menschen in Südaustralien ein. "Es ist ein feines Turnier für einen guten Zweck", sagte Sportminister Corey Wingard.

Bei diesem Event mit klingenden Namen (Djokovic, Thiem, Nadal, Naomi Osaka, Simona Halep, Serena und Venus Williams) kommt es übrigens zum Comeback der Weltranglistenersten Ashleigh Barty. Die Australierin hat aus Angst vor einer Corona-Infektion seit knapp einem Jahr kein Turnier auf der WTA-Tour bestritten.