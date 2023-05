Thiem profitiert von Nadals Paris-Absage

"Es gab zu oft zu viele Probleme." Rafael Nadal schaute betrübt in den Boden, als er auf Mallorca bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz die Bombe in der Tennis-Welt platzen ließ: Die French Open werden erstmals seit 19 Jahren ohne ihren König stattfinden.

Dem Rekordgewinner von Roland Garros bleibt wegen einer hartnäckigen Verletzung nur die Zuschauerrolle. Des einen Leid, des anderen Freud. Durch Nadals Rückzug rutschte Dominic Thiem ins Hauptfeld, die Qualifikationsmühen bleiben Österreichs Tennis-Ass damit erspart.

Als Nummer 91 der Welt war der noch immer formschwache Thiem zuletzt der erste Spieler außerhalb des Hauptfeldes gewesen. Der 29-Jährige war am Mittwoch im Achtelfinale des ATP-Challengers von Bordeaux dem Franzosen Corentin Moutet mit 6:7 (5), 1:6 unterlegen. In Paris stand Thiem 2018 und 2019 jeweils im Finale, zweimal war Nadal eine Nummer zu groß.

2024 ist spätenstens Schluss für Nadal

Mit Nadal verliert Roland Garros die größte Attraktion der vergangenen Jahre. Er hat sein Lieblingsturnier in Paris 14 Mal gewonnen, im vergangenen Jahr trotz chronischer Fußschmerzen. Diesmal aber geht es sich für den seit Monaten gehandicapten und zuletzt nach einem Riss im Hüftbeuger pausierenden Spanier nicht aus. Spekulationen über Nadals Rücktritt bestätigten sich jedoch nicht. Allerdings betonte Nadal, dass spätestens nach 2024 Schluss sein wird. "Nächstes Jahr wird mein letztes auf Profiniveau werden – das ist die Idee", sagte der 22-fache Grand-Slam-Sieger. In dieser Saison hat der frühere Weltranglistenerste bisher nur vier Spiele bestritten.

Vor dem zweiten Major des Jahres läuten auch bei Nadals großem Widersacher über viele, viele Jahre, Novak Djokovic, die Alarmglocken. Der topgesetzte Serbe unterlag im Viertelfinale von Rom dem Dänen Holger Rune 2:6, 6:4, 2:6 und präsentierte sich dabei nicht topfit. Im zweiten Satz musste Djokovic sogar ein Schmerzmittel nehmen. Carlos Alcaraz, zuletzt Gewinner des Masters in Madrid, war bereits am Montag aus dem Bewerb geschieden.

Mauthausen verlor

Die Herren von Union Stein&Co Mauthausen kassierten in der 1. Tennis-Bundesliga in Radstadt ein bitteres 4:5. Bei den Damen kam Titelverteidiger Linz AG Team OÖ in Klosterneuburg zu einem ungefährdeten 6:1-Sieg.

