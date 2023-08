Nächste Aufholjagd: "Feuriger" Thiem zog ins Kitzbühel-Semifinale ein

Dominic Thiem in Jubelpose

Spiel, Satz, Sieg Dominic Thiem! Daran kann sich Österreichs Tennis-Star bei einem seiner Lieblingsturniere gewöhnen. Der 29-jährige Lichtenwörther steht zum ersten Mal seit Oktober 2022 (Antwerpen) auf ATP-Tour-Niveau in einem Semifinale. Knapp 6000 Fans trugen den ehemaligen US-Open-Champion bei den Generali Open in Kitzbühel zum dritten Sieg in Folge. Es war wieder ein harter Kampf gegen den Franzosen Arthur Rinderknech,

"Eine weitere große Nacht hier. Nur der Start war schlecht, dann habe ich aber stark gespielt. Es war ein sensationelles Match. Ich hätte mir keinen besseren Platz für mein erstes ATP-Tour-Semifinale in diesem Jahr aussuchen können. Das Publikum ist großartig, darauf kann ich mich in jedem Match stützen. Das hilft mir extrem", rollte Thiem dem Publikum, das ihn mit Standing Ovations feierte, verbal den roten Teppich aus.

Es herrschte in der Tat Daviscup-Atmosphäre, der Funke sprang auf Österreichs Superstar über, der unglaublich emotional und "feurig" in Erscheinung trat. Die geballte Faust hatte Hochkonjunktur, die Körpersprache war vor den Augen von Mentalcoach Andreas Marlovits positiv, die Erleichterung am Ende riesig.

"Es soll nicht Schluss sein"

Die Reise geht weiter. Und zwar schon am Freitag (nicht vor 14.30 Uhr, ServusTV) mit dem Vorschlussrundenduell mit dem Serben Laslo Djere, der in der vergangenen Woche beim ATP-500-Event in Hamburg das Endspiel erreicht hat.

"Es ist so speziell und einzigartig, in Österreich zu spielen. Ich werde den Sieg zwei, drei Stunden genießen, aber mich dann in Position für das nächste Match bringen", betonte Thiem, der gegen Djere eine 1:1-Bilanz hat. "Es soll nicht Schluss sein. Ich möchte nicht zu euphorisch werden und versuchen, die guten Dinge mitzunehmen."

Die starke Kitzbühel-Woche wirkt sich natürlich positiv in der Weltrangliste aus. Thiem kehrt in die Top 100 zurück, er wird sich vom 116. zumindest auf den 95. Platz vorarbeiten. Es geht bergauf, weil der Niederösterreicher große Moral zeigt und sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lässt. Auch gegen Zhizhen Zhang meldete sich Thiem nach Satzrückstand bärenstark zurück und drehte den Spieß um.

Thiem wirkt irgendwie befreit, weniger fehleranfällig und bei eigenem Service (sechs Asse) sehr druckvoll. Gegen Rinderknech gab er nur ein Mal (im allerersten Game) seinen Aufschlag ab.

Viertelfinalspiele in Kitzbühel:

Dominic Thiem (Ö-WC) - Arthur Rinderknech (FRA) 4:6, 6:3, 6:4

Tomas Martin Etcheverry (ARG-1) - Daniel Galan (COL) 6:7 (6), 6:3, 6:4

Laslo Djere (SRB-5) - Pedro Cachin (ARG-3) 6:4, 6:2

Sebastian Baez (ARG) - Alex Molcan (SVK) 6:4, 6:3

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.