Thiem mit Erfolg retour

Der 24-jährige Qualifikant Rodionov besiegte am Donnerstag den Franzosen Gregoire Barrere nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 2:6,6:4,7:6(5). Er trifft bei dem 250er-Hartplatzbewerb nun am Freitag auf den als Nummer 2 gesetzten Argentinier Sebastian Baez. Thiem schaffte danach mit einem 6:3,7:6(8) gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas den Sprung in die nächste Runde.

Rodionov gab den ersten Satz in nur gut einer halben Stunde ab, steigerte sich danach aber und bewies in entscheidenden Phasen Nervenstärke. Im zweiten Set zog er mit zwei Breaks auf 4:1 davon und verwertete schließlich den zweiten Satzball zum Gleichstand. Im dritten Satz wehrte er bei 4:5 mit einem Winner und einem Ass zwei Matchbälle ab, kämpfte sich ins Tiebreak, in dem er gegen die Nummer 63 der Welt seinen ersten Matchball verwertete. Am Freitag (nicht vor 14.00 Uhr MESZ/Sky) baut sich mit Baez nun die Nummer 27 der Weltrangliste als Gegner auf.

Thiem wird bei seinem ersten Turnier nach den US Open am Samstag auf den ebenfalls 30-jährigen US-Amerikaner Marcos Giron treffen, der den Schweizer Altstar Stan Wawrinka (38) in drei Sätzen schlug. Gegen Varillas entschied der Niederösterreicher den ersten Satz souverän für sich, musste danach aber kämpfen. Thiem kassierte das Break zum 1:3, schaffte aber umgehend ein Rebreak. Bei eigenem Aufschlag musste er danach einen Satzball von Varillas abwehren. Das Tiebreak verlief ebenfalls ausgeglichen, Thiem musste wieder Satzbälle abwehren, ehe er seinen zweiten Matchball verwertete.

"Es war ein hartes Spiel, ein harter Gegner. Das letzte Spiel gegen ihn habe ich in Buenos Aires (im Februar, Anm.) verloren", sagte Thiem im Sieger-Interview. Er erinnerte daran, dass es sein erster Einsatz seit den US Open bzw. seinen Problemen mit dem Magen (Gastritis) gewesen sei. "Das erste Turnier indoor ist immer anders. Da gibt es viele enge Spiele", so Thiem.

Sebastian Ofner spielt sein Erstrundenmatch in Astana gegen den Ungarn Marton Fucsovics am Freitag (8.00 MESZ). Beim mit 3,8 Millionen Dollar dotierten 500er-Turnier in Peking besiegten Alexander Erler/Lukas Miedler in der ersten Runde die an Nummer drei gesetzten Argentinier Maximo Gonzalez/Andres Molteni mit 6:4,6:4.

