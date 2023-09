Thiem meldete sich nach US Open-Aufgabe erstmals zu Wort

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat sich am Freitag erstmals nach seiner Aufgabe-Niederlage in der zweiten US-Open-Runde zu Wort gemeldet. "Es ist nie nett, ein Match auf diese Weise zu beenden", schrieb er zwei Tage nach dem Out sowie zwei Tage vor seinem 30. Geburtstag in einem Instagram-Posting. "Aber dieses Mal schmerzt es noch mehr, weil mir das Turnier so viel bedeutet."

Thiem hatte nach dem gegen den US-Amerikaner Ben Shelton im Tiebreak verlorenen ersten Satz sowie einem Game des zweiten Durchgangs wegen Magenkrämpfen aufgegeben. "Zu Wochenbeginn werde ich in Österreich einige medizinische Untersuchungen haben, dann werde ich mehr wissen." Er nehme jedenfalls als Positivum mit, wieder auf einem hohen Niveau spielen zu können. "Das gibt mir für die kommenden Turniere viel Selbstvertrauen."

Shelton zog indes am Freitag mit einem Viersatzsieg gegen den Russen Aslan Karazew ins Achtelfinale ein und spielt nun gegen seinen Landsmann Tommy Paul (Nr. 14) um den Einzug ins Viertelfinale.

