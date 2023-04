Thiem konnte Rune ein bisschen ärgern

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat sich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Sandplatzturniers von Monte Carlo verabschiedet. Das kam nicht überraschend, obwohl der 29-jährige Lichtenwörther zum Auftakt gegen Richard Gasquet (Fra) geglänzt hatte. Doch Holger Rune ist ein anderes Kaliber, einer der aufstrebenden Jungen auf der Tour. Der 19-jährige Däne, der im ATP-Ranking auf Position neun zu finden ist, behielt im ersten Duell zwischen den beiden nach 1:36 Stunden mit 6:2 und 6:4 die Oberhand.

Zumindest aus dem zweiten Satz, der hart umkämpft war, kann Thiem Positives mitnehmen. Da gelang es dem ehemaligen US-Open-Champion, seinen Widersacher voll zu fordern. Letztlich gab ein Break zum 3:4 den Ausschlag. Thiem ließ beim Stand von 4:5 seine einzigen beiden Möglichkeiten, dem druckvoll und variantenreich (mit vielen gefühlvollen Stopps) agierenden Rune den Aufschlag abzunehmen, ungenützt.

„Ich war nicht konstant genug, so etwas wird bestraft“, sagte der Niederösterreicher, der sich in der Weltrangliste vom 106. auf den 98. Platz verbessern wird.

Abwarten, ob das für ein Ticket für den Hauptbewerb der am 28. Mai beginnenden French Open in Paris genügt. Die Hoffnung lebt, detto die Chance auf eine Wild Card. Thiem genießt einen hervorragenden Ruf in Roland Garros, wo er zwei Mal im Finale gegen Rafael Nadal (Esp) stand (2018, 2019).

Training nach dem Match

Rune setzte Thiem vor allem mit seinem starken Aufschlag zu. Der Youngster gewann 80 Prozent der bei seinem ersten Service zu vergebenden Punkte. Sein Gegenüber hatte aber auch nicht die schlechtesten Statistiken. Bei Thiem standen 24 Winner und nur drei unerzwungene Fehler zu Buche. Da hatte man in der jüngeren Vergangenheit deutlich schwächere Werte registriert.

Der eingeschlagene Weg – (Interims-)Coach Benjamin Ebrahimzadeh saß wieder auf der Tribüne – soll nicht der schlechteste sein. Nach dem verlorenen Match legte Thiem noch eine Trainingseinheit mit verstärktem Cross-Schlag-Training ein. Er ist also richtig ins Schwitzen gekommen.

Die Trennung von Nicolas Massu am Karsamstag sei „keine Entscheidung, die von einem auf den anderen Tag passiert ist“ gewesen, sagte Thiem: „Es hat sich schon angedeutet in den vergangenen Wochen, aber es bleibt ausschließlich die großartige Zeit in Erinnerung.“

Wie geht es jetzt weiter? Die rot-weiß-rote Nummer 1 tritt ab Montag bei den BMW Open in München an, in der Woche drauf (ab 24. April) steht das Masters-1000-Event in Madrid auf dem Programm, anschließend folgt das Heimspiel in Oberösterreich.

Thiem ist das Aushängeschild bei den am 8. Mai startenden zweiten Danube Upper Austria Open in Mauthausen.

