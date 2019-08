Thiem kämpfte sich ins Semifinale

Dominic Thiem bleibt ohne Satzverlust beim Generali Open 2019 in Kitzbühel. Der Tennis-Weltranglistenvierte, der in seinem Auftaktmatch Sebastian Ofner geschlagen hatte, behielt gestern auf dem neuerlich ausverkauften Centre Court gegen den Spanier Pablo Andújar Alba (ATP-Nr. 75) nach 107 Minuten mit 7:6 (4), 6:4 die Oberhand und steht zum dritten Mal nach 2014 und 2015 im Semifinale.

"Ich habe sicher nicht mein bestes Tennis gespielt – Hauptsache gewonnen. Ich war nicht nervös, aber ein bisschen zu verhalten. Dann geht es nur über den Kampf. Und den habe ich angenommen. Wenn das passt, ist es schon die halbe Miete", analysierte Thiem, der im ersten Satz 0:2 und im zweiten 0:3 in Rückstand geraten war.

Acht Matchbälle abgewehrt

Heute (2. Match nach 13.20 Uhr, ServusTV live) bekommt es der "Dominator" zum ersten Mal in seiner Karriere mit Lorenzo Sonego (ATP-Nr. 56) zu tun. "Ich werde mich sicher steigern müssen, er hat heuer ganz gut gespielt", sagte Thiem über den Italiener, der heuer so etwas wie ein "Stehaufmännchen" in der Gamsstadt ist.

In der ersten Runde hatte der 26-jährige Turiner gegen Federico Delbonis (Arg) nicht weniger als acht Matchbälle abgewehrt. Gestern eliminierte Sonego den als Nummer drei gesetzten Spanier Fernando Verdasco (6:4, 6:4).

Casper Ruud hat sich mit einem 6:3, 7:6-Erfolg über Dennis-Novak-Bezwinger Pablo Cuevas (Uru/4) für die Runde der letzten vier qualifiziert. In der Familie des 20-jährigen siegreichen Norwegers spiegelt sich das Durchhaltevermögen von Roger Federer. Letzterer hat auf der ATP-Tour schon den Schläger geschwungen, als Caspers Papa Christian (46) noch aktiv war.

"Das zeigt, wie superalt ich bin", lächelte der bald 38-jährige "Maestro", als er heuer bei den French Open auf diese Konstellation angesprochen wurde. Der Weltranglisten-65. Casper Ruud, der heute in Kitzbühel auf den Spanier Albert Ramos-Viñolas treffen wird, musste sich Federer in der dritten Paris-Runde geschlagen geben. Gegen Christian Ruud hat Federer nie gespielt.

Österreichs Nummer eins bei den Damen, Barbara Haas, ist das ziemlich egal. Die 23-Jährige aus Weyer strahlte kürzlich über das ganze Gesicht, als sie Federer in Zürich traf. Klar, dass der Gentleman für ein gemeinsames Foto zur Verfügung stand. (alex)

Generali Open in Kitzbühel (ATP-250, 586.140 Euro, Sand), Einzel, Viertelfinale: Thiem (Ö/1) – Andújar Alba (Esp) 7:6 (4), 6:4, Ruud (Nor) – Cuevas (Uru/4) 6:3, 7:6 (4), Ramos-Viñolas (Sp) – Chardy (Fra) 6:3, 6:4, Sonego (Ita) – Verdasco (Esp) 6:4, 6:4. Semifinale (heute, ab 13.20 Uhr): Ruud – Ramos-Viñolas, Thiem – Sonego. Doppel-Viertelfinale: Nielsen/Pütz (Den/D) – Marach/Melzer (Ö/1) 6:3, 7:6 (3), Oswald/Polasek (Ö/Svk/2) – Cuevas/Duran (Uru/Arg) 6:3, 4:6, 10:2.

