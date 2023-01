Thiem ist zurück in den Top 100

In Führung liegt nach wie vor der spanische Jungstar Carlos Alcaraz, der den Thron allerdings verlieren könnte. Unter anderen an Novak Djokovic, der in Australien heuer keine Punkte zu verteidigen hat.

Für Sinja Kraus (2:6, 0:6 gegen Frech/Pol) und Filip Misolic (2:6, 6:3, 6:10 gegen Mager/Ita) war in der Qualifikation gestern Endstation. Neben Thiem ist auch Julia Grabher für das Major qualifiziert.

