Ab 9.30 Uhr live: Dominic Thiem fordert Rafael Nadal

Alles ist angerichtet für die Late-Night-Show in der Rod Laver Arena zu Melbourne bzw. für den Vormittags-Leckerbissen im österreichischen "Patschenkino". ServusTV serviert heute (9.30 Uhr) den Viertelfinalschlager bei den Australian Open zwischen Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem und dem Weltranglistenersten Rafael Nadal. Kann der 26-jährige Lichtenwörther den Sandplatz-König im sechsten Duell auf Grand-Slam-Ebene zum ersten Mal in die Knie zwingen?

Bei den French Open hatte Thiem viermal (darunter in den Finals 2018 und 2019) verhältnismäßig deutlich das Nachsehen, dafür war er bei den US Open 2018 im 4:49 Stunden dauernden Viertelfinal-Krimi auf Hartplatz nur knapp von einem Erfolgserlebnis entfernt. Erst im Tiebreak des fünften Satzes schlug das Pendel zugunsten von Nadal aus. Zeit, dass sich was dreht.

"Ich bin froh, in der entscheidenden Phase topfit zu sein", sagte der "Dominator", der in der ersten Turnierwoche mit einer Verkühlung zu kämpfen gehabt hatte. Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker gibt Thiem gute Chancen: "Das kräfteschonende Achtelfinale gegen Gael Monfils war schon ein Vorteil. Er muss Nadal in einige Rallyes verwickeln." Doch auch der Mallorquiner ist ein Konditionswunder und heiß auf seinen 20. Grand-Slam-Titel. Sollte er Thiem schlagen, würde er Nummer eins der Welt bleiben.

Doch bis dahin ist es ein steiniger Weg. Dessen ist sich auch Nadal bewusst: "Dominic spielt auf einem sehr hohen Niveau. Ich mag ihn sehr – die Art, wie er arbeitet, wie er spielt und wie er immer sein Bestes gibt", adelte der 33-Jährige seinen Kontrahenten. "Es wird sehr interessant und hart. Ich weiß, dass ich mein bestes Tennis abliefern muss", ergänzte Nadal.

Für Thiem geht es um das fünfte Grand-Slam-Semifinale – und um das erste außerhalb von Paris. Sollte er das schaffen, würde der Niederösterreicher seinen Kurzzeit-Coach Thomas Muster (ebenfalls vier Semifinals) überflügeln. Bei den ATP-Titeln fehlt indes noch einiges auf den Steirer: Thiem hat 16, Muster 44.

Zverev wartet auf den Sieger

Alexander Zverev hat am Mittwoch erstmals das Halbfinale eines Tennis-Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 22-jährige Deutsche besiegte in seinem ersten Viertelfinale bei den Australian Open den Schweizer Stan Wawrinka nach einem Fehlstart mit 1:6,6:3,6:4,6:2. Zverev trifft am Freitag entweder auf Österreichs Star Dominic Thiem oder den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal.

"Es fühlt sich genial an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", kommentierte Zverev noch auf dem Platz im Interview mit Legende John McEnroe. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Ich hoffe, es ist das erste von vielen Malen." Zverev, der noch beim ATP Cup völlig außer Form gewesen war, ist nun der erste deutsche Profi seit Tommy Haas in Wimbledon 2009 in einem Major-Halbfinale.

Nach zwei Viertelfinali bei den French Open klappte es im dritten Anlauf für Zverev mit dem Einzug in die Vorschlussrunde. In dieser trifft er nun entweder auf Nadal (1:5-Bilanz) oder Thiem (2:6). Befragt, wie er seinen Abend plane, war Zverev einmal mehr schlagfertig. "Ich werde ein kaltes Cola in meinem Hotelraum mit Klimaanlage haben und sie spielen dann hoffentlich sechs Stunden. Hoffentlich werden sie so müde wie nur möglich", sorgte Zverev für Lacher. Bleibt ihm zu wünschen, dass er sich dabei nicht verkühlt.