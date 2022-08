Thiem ist noch nicht ganz bereit für die großen Sprünge

Die Erinnerung an glorreiche Zeiten ist zu wenig, um die Siegerstraße zu finden. 2020 hatte Dominic Thiem mit dem Triumph bei den US Open sein Karriere-Highlight erreicht, knapp zwei Jahre später endete die Tennis-Reise im „Big Apple“ bereits in Runde eins.

Der als Nummer zwölf gesetzte Spanier Pablo Carreno Busta, der zuvor nur eines von zehn Duellen mit Österreichs Tennis-Star für sich entschieden hatte, behielt gegen den auf Weltranglistenposition 211 stehenden Lichtenwörther mit 7:5, 6:1, 5:7, 6:3 die Oberhand.

Daran vermochte auch die kleine rot-weiß-rote Fan-Kolonie auf dem bis auf den letzten Platz gefüllten Court 17 nichts zu ändern.

Dabei hatte Thiem, der am 3. September seinen 29. Geburtstag feiern wird, einen verheißungsvollen Start hingelegt. Die Grundlinienschläge – egal ob mit Vor- oder Rückhand – kamen messerscharf und platziert, Thiem dominierte und führte nach einem Break zum 1:0 verdientermaßen 4:2.

Doch dann schlichen sich unerzwungene Fehler ein, der erste Aufschlag ließ den 17-fachen ATP-Turniersieger immer wieder im Stich, Konstanz war ein Fremdwort. Carreno Busta schaffte das Rebreak zum 4:4 und holte sich den ersten Satz mit 7:5.

Der zweite war dann eine deutliche Angelegenheit für den Weltranglisten-15. (6:1), der dritte von Thiems beherztem Aufbäumen geprägt. Nach leichtfertig vergebenem 5:2-Vorsprung passte der zweite Satzball – 7:5.

Das war hochverdient und machte Lust auf mehr. Die Hoffnung auf eine Wende sollte sich nicht erfüllen. Carreno Busta wehrte im vierten Set beim Stand von 0:1 einen Breakball ab und nahm in der Folge wieder Fahrt auf. Der 31-Jährige aus Gijon, der 2017 und 2020 im US-Open-Semifinale gestanden war, machte nach 3:18 Stunden mit dem 6:3 alles klar.