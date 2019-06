Thiem in Paris mit dem Punkt des Turniers

Seine bisher mit Abstand beste Leistung ist zum besten Zeitpunkt gekommen. Dominic Thiem steigerte sich im Achtelfinale der French Open am Montag gewaltig und zog zum vierten Mal en suite ins Paris-Viertelfinale ein. Der als Nummer 4 gesetzte Vorjahresfinalist verließ auch im fünften Aufeinandertreffen mit Gael Monfils (FRA-14) den Platz als Sieger, Thiem siegte nach 108 Minuten mit 6:4,6:4,6:2.

Im dritten Satz legte Thiem, so schien es, noch einen Gang zu und ein großartiger "Tweener" durch die Beine im Zurücklaufen war nicht nur die Krönung dieses Spiels, sondern wohl auch der bisher beste Schlag im gesamten Turnier. "Es war kein anderer Schlag mehr möglich. Wenn er dann funktioniert, ist die Hölle los. Ich bin froh, dass ich wieder so einen Schlag gespielt habe", sagte Thiem.

"WOW HE'S MADE IT!"



? A sublime tweener from Dominic Thiem

? All Gael Monfils can do is applaud the effort



Shot of the tournament so far? #RG19 pic.twitter.com/TrrU0PQjmD