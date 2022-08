Thiem in New York, Djokovic nicht

"Ich schaue, dass ich jetzt schnell nach New York komme, dort noch ein paar Trainings reinkriege und mich noch einmal verbessere, bis es dort losgeht." Dominic Thiem wusste nach dem verlorenen Achtelfinale beim ATP-Tennisturnier von Winston-Salem schnell, wohin für ihn die Reise geht. Der 28-Jährige musste sich beim letzten Vorbereitungsturnier vor dem Grand-Slam-Höhepunkt auf Hartplatz Jack Draper 1:6, 4:6 beugen. Für den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic sind die US Open dagegen keine Reise-Option mehr.

Kurz vor der Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison gestern wurde der Name von Djokovic von der Setzliste entfernt. Das Event in Flushing Meadows findet damit ab Montag ohne den dreifachen Gewinner, der eine Corona-Impfung verweigert und deshalb nicht in die USA einreisen darf, statt. Djokovic schrieb auf Twitter: "Ich werde in Form bleiben und auf die Möglichkeit warten, wieder um Titel spielen zu können. Bis bald, Tenniswelt."

Der bei den US Open mit einer Wildcard ausgestattete Thiem bekam dagegen den Spanier Pablo Carreno Busta als Erstrundengegner in Flushing Meadows zugelost. Der 31-jährige Iberer ist die Nummer zwölf des Turniers.