Thiem: "Ich bin enttäuscht über die ganze Situation"

Die US Open sind für Dominic Thiem schon nach seinem ersten Match Geschichte. Die Niederlage gegen den italienischen Außenseiter Thomas Fabbiano nach 2:23 Stunden mit 4:6, 6:3, 3:6, 2:6 schmerzte den gesundheitlich nach wie vor angeschlagenen Weltranglisten-Vierten. Umso mehr, als damit auch die Grand-Slam-Bilanz 2019 bis auf einen großen Ausreißer mager ausgefallen ist.

Abgesehen vom neuerlichen und herausragenden French-Open-Finale sind die drei anderen Major-Turniere für Thiem in diesem Jahr danebengegangen: Eine Aufgabe in der zweiten Runde der Australian Open wegen einer Verkühlung hatte danach die Absage für den Heim-Davis-Cup gegen Chile nach sich gezogen. In Wimbledon begann und endete gleichzeitig Thiems Rasen-Saison mit einer Vier-Satz-Niederlage in Runde eins gegen Sam Querrey, und nun schied er bei seinen sechsten US Open erstmals ebenfalls zum Auftakt aus. Grund war neuerlich eine noch nicht überstandene Verkühlung.

"Ich bin enttäuscht über die ganze Situation. Es war zu wenig Zeit, ich bin im Vergleich zum letzten Jahr auch nicht hundertprozentig gesund. Das ist im Endeffekt dann einfach zu wenig, gegen jeden Gegner, der da kommen kann", sagte Thiem.

Grund zur Besorgnis wegen seiner doch oftmaligen Erkrankungen sieht er nicht. "Ich glaube, dass zwei Verkühlungen pro Jahr relativ normal sind. Es hat jeder von den Spielern immer wieder irgendwelche Problemchen", erklärte der Weltranglisten-Vierte. Allerdings war der Lichtenwörther auch seit Jahren immer wieder bei punkteträchtigen Masters-1000-Events wegen diverser Verkühlungen oder Infekte ausgefallen.

Nicht unerwähnt wollte Thiem neuerlich lassen, dass der Kitzbühel-Titel durchaus auch seinen Tribut gefordert hat. "Es waren zwar nur vier Matches, aber Kitzbühel war schon sehr emotional. Es hat schon sehr viel Energie aus mir rausgesaugt, schöne Energie zwar, aber trotzdem."

Weder den Davis Cup in Finnland (13./14. 9.) noch den Laver Cup wollte Thiem am Dienstag infrage stellen. Sein Manager Herwig Straka bezifferte die Chancen für den Finnland-Trip seines Schützlings allerdings nur mehr mit "50:50". Man müsse nun einmal die Genesung abwarten.

Nadal gab sich keine Blöße

Keine Blöße gab sich hingegen Rafael Nadal. Nach 2:08 Stunden in der Night Session hatte er den Australier John Millman mit 6:3, 6:2, 6:2 aus dem Turnier befördert. Neben Thiem meisterten aber mit Stefanos Tsitsipas, Karen Chatschanow und Roberto Bautista Agut auch drei weitere Top-Ten-Spieler ihre Auftakthürden nicht. Alexander Zverev vergab gegen den Rumänen Radu Albot eine 2:0-Satzführung, gewann aber noch in fünf Durchgängen.