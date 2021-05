Dominic Thiem nimmt Fahrt auf. Österreichs Tennis-Star merkt man nach siebenwöchiger Auszeit die fehlende Matchpraxis kaum noch an. Gestern hatte sich im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid mit dem starken Australier Alex de Minaur der erste Prüfstein in den Weg gestellt. Der 27-jährige Lichtenwörther Thiem übersprang auch die zweite Hürde beim Start in die Sandplatz-Saison mit Bravour und ohne Satzverlust.