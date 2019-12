Er war in seiner aktiven Karriere die Nummer drei der Welt und seit fast vier Jahren zählt er zum Trainerstab von Superstar Roger Federer: Als solcher ist der 40-jährige Kroate Ivan Ljubicic überzeugt davon, dass dem Schweizer weitere Grand-Slam-Siege (21 sind es schon) zuzutrauen sind. Dominic Thiem dagegen sieht der 1,93 Meter große Rechtshänder (noch) nicht auf dem Tennis-Thron. Aktuell schätzt Ljubicic Österreichs Nummer eins als "good, but not great" ein.