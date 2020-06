Thiem gewann Einladungsturnier in Belgrad

Im Finale besiegte der Weltranglisten-Dritte den Serben Filip Krajinovic am Sonntagabend 4:3(2),2:4,4:2. Gastgeber Novak Djokovic war beim Endspiel nur noch Zuschauer, er hatte es trotz eines Dreisatzerfolges gegen Alexander Zverev im letzten Gruppenspiel nicht ins Endspiel geschafft. Thiem hatte unmittelbar vor seinem Finalerfolg gegen den Weltranglisten-32. Krajinovic in seiner abschließenden Gruppenpartie den Bulgaren Grigor Dimitrow 4:3(2),4:3(6) bezwungen. Am Samstag war er mit Siegen gegen Damir Dzumhur (Aufgabe nach 2:0) und Dusan Lajovic in drei Sätzen erfolgreich in das Einladungsturnier gestartet.

Die Spiele in Belgrad gingen nach den in Serbien mit 1. Juni aufgehobenen Corona-Beschränkungen vor großteils prall gefüllten Tribünen in Szene. Auch von Masken oder besonderen Hygienevorkehrungen war im Publikum und bei den Spielern nichts zu sehen. Die weiteren Stationen der von Djokovic aufgrund der nach wie vor geltende Corona-Pause der ATP-Tour ins Leben gerufenen Adria-Serie lässt Thiem aus. Er bestreitet stattdessen nächste Woche in der Südstadt die Endphase der "Austrian Pro Series".

