Thiem flog aus den Top 50 der Welt

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, der seit 22. Juni 2021 wegen einer auf Mallorca erlittenen Handverletzung kein Match auf der ATP-Tour bestritten hat, scheint erstmals seit 5. April 2015 nicht mehr unter den besten 50 Spielern der Welt auf. Der 28-jährige Lichtenwörther verlor zwölf Positionen und ist nur noch die Nummer 52. Läuft der Heilungsprozess nach Plan, dann will Thiem beim am 10. März beginnenden Hartplatz-Event in Indian Wells auf die große Bühne zurückkehren. Dort hatte Ex-US-Open-Champion Thiem vor drei Jahren den zweitgrößten seiner insgesamt 17 Titel gewonnen – und zwar nach einem 3:6, 6:3, 7:5-Sieg im Finale gegen Roger Federer.

Vorbereitung in Miami

Thiem hat sein Comeback bereits zweimal verschoben. Im Dezember entschied er sich wegen einer Erkrankung und seines Trainingsrückstands gegen ein Antreten bei einer Exhibition in Abu Dhabi und in der Folge auch gegen einen Start bei den Australian Open. Anfang Februar hatte der Niederösterreicher in Cordoba auf Sand durchstarten wollen, eine Blessur zwischen den Fingerknöcheln erzwang aber eine neuerliche Pause von mehreren Tagen.

"Ich führe das hundertprozentig auf eine Überbelastung zurück, das Handgelenk ist perfekt, da passt alles", sagte Thiem damals. Nach seiner Rückkehr aus Südamerika und einem kurzen Aufenthalt zu Hause zog es den Grand-Slam-Sieger nach Miami, wo er sich intensiv auf die kommenden Aufgaben vorbereitet.

An Ehrgeiz und Leidenschaft mangelt es dem rot-weiß-roten Aushängeschild nicht. "Das primäre Ziel ist es, wieder so zu spielen, wie ich es vor meiner Verletzung getan habe. Wenn alles gutgeht, hoffe ich, dass es zum Sommer hin wieder so ist", erläuterte Thiem. "Als ich Nummer drei der Welt war und um die größten Titel spielte, ging ich mit dem Bewusstsein auf den Platz, dass ich jeden schlagen kann." Die Konkurrenz bekam die Stärke des "Dominators" öfter zu spüren. Thiem stand bereits viermal in einem Major-Endspiel – zweimal bei den French Open (jeweils gegen Rafael Nadal), einmal bei den Australian Open (gegen Novak Djokovic) und einmal bei seinem US-Open-Triumph 2020 (gegen Alexander Zverev).

Novak Djokovic ist 361 Wochen Nummer 1 der Welt. Bild: APA/Tiziana Fabi

Djokovic unter Zugzwang

Apropos Djokovic: Der Serbe, der nach seinem Aufsehen erregenden Startverbot in Melbourne aus Australien ausgewiesen worden war, tritt in dieser Woche in Dubai an. Dort haben auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Profis die Lizenz zu spielen. Der 34-jährige Serbe führt nun schon 361 Wochen in Folge die Weltrangliste an. Scheitert er in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon vor dem Viertelfinale, dann verliert er die Pole Position definitiv an Daniil Medwedew (Rus).

"Es ist in seinen Händen, er verdient es, Nummer eins zu sein. Ich werde der Erste sein, der ihm gratuliert", sagte Djokovic über seinen Rivalen.