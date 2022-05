Thiem: "Es ist das eingetreten, was zu erwarten war"

Vier Niederlagen, ein einziger Satzgewinn und nun ein weiterer Absturz im ATP-Ranking bis auf Rang 160 – die Bilanz von Dominic Thiem seit seinem Comeback nach schwerer Handgelenksverletzung liest sich mager. Doch Österreichs Tennis-Star lässt sich davon noch nicht beunruhigen. Nach dem 3:6, 4:6 am Montagabend beim Masters-Turnier in Madrid gegen Andy Murray hätte der 28-Jährige auch wieder positive Aha-Momente gehabt.

"Es war das erste ganz große Turnier nach dem Comeback, das erste Mal auch ein richtig voller Centercourt. Das war schon wunderschön, vor allem auch mit den ganzen Erinnerungen, die ich an das Turnier habe", erinnerte er an insgesamt vier Semifinals sowie zwei Finals (2017, 2018) in der spanischen Hauptstadt.

Nächste Woche in Rom steht schon ein weiteres Masters-1000-Event an, danach noch unmittelbar vor dem Major an der Seine das Turnier in Genf. Er selbst hatte betont, dass er bis Paris "zumindest ansprechende Form" erreichen will, aber er wisse, dass es ein langer Weg zurück ist.

"Es ist das eingetreten, was zu erwarten war, eine frühe Niederlage leider", so Thiem. Sein nächster Plan klingt gleich wie zuletzt: "Ich muss schauen, dass ich viele Stunden auf dem Platz verbringe. Das ist das Wichtigste. Noch ein paar Tage hier in Madrid und dann nach Rom, dort nehme ich den nächsten Anlauf."

Sein erfahrener Bezwinger sprach Thiem schon beim Shakehands Mut zu: "Mach so weiter. Es dauert seine Zeit, aber es wird wieder", sagte Murray, der übrigens seinen ersten Sieg auf Sand seit fünf Jahren feierte. "Ich hatte eine Handgelenksverletzung, als ich 20 Jahre alt war, und das war sehr schwer. Es hat mich einige Zeit gekostet, ehe ich mich auf der Vorhandseite wieder wohlgefühlt habe", dachte der zweifache Olympiasieger zurück.

Heimische Spieler überzeugen

Beim ATP-Challenger in Mauthausen verkauften sich die heimischen Asse auch gestern gut. Mit Dennis Novak (6:3, 6:4 gegen Masur), Gerald Melzer (6:4, 6:3 gegen Gojo) und Lucas Miedler (7:5, 6:4 gegen Gerasimov) schafften es gleich drei ÖTV-Spieler ins heutige Achtelfinale. Sebastian Ofner musste dagegen beim Challenger in Prag gegen den Franzosen Evan Furness verletzungsbedingt aufgeben.