Thiem eröffnet das Einladungsturnier

Um 12 Uhr trifft der 26-Jährige, aktuell Nummer drei im ATP-Ranking, auf David Pichler (ATP-479.). Thiem spielt des Weiteren in der Gruppe A am Dienstag (nicht vor 16 Uhr) dann gegen Lucas Miedler und am Mittwoch (nicht vor 16 Uhr) gegen Sandro Kopp. Sämtliche Thiem-Matches werden live auf ServusTV übertragen.

Die Damen mit Barbara Haas und Comeback-Spielerin Tamira Paszek beginnen ihr Turnier dann erst am 10. Juni.

