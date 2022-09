Thiem: "Das Match ist mir entglitten"

Dominic Thiem war gestern nicht in der Lage, eine starke Tennis-Woche auf Hartplatz in Rennes mit dem Challengertitel zu krönen. Der 29-jährige Lichtenwörther kassierte im Finale gegen Ugo Humbert (Fra) eine empfindliche 3:6, 0:6-Niederlage, die nach 75 Minuten besiegelt war.

"Der erste Satz war gar nicht so schlecht, aber Ugo hat fantastisch gespielt, mir ist das Match dann entglitten", sagte der ehemalige US-Open-Champion, der in der Weltrangliste in die Top 200 (von Position 216 auf 182) zurückkehren wird. Thiem bedankte sich artig beim Publikum. "Ich habe dieses Turnier genossen, jedes meiner Spiele vor 3000 Zuschauern bestritten. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, auch wenn ich zum Abschluss nicht an mein bestes Level herankommen konnte."

Thiem bleibt in Frankreich, seine nächste Station ist Metz, wo er bei den heute beginnenden Moselle Open in der ersten Runde auf den 36-jährigen Richard Gasquet (Fra), der in den direkten Duellen 2:1 voranliegt, treffen wird. Im Erfolgsfall wartet der als Nummer zwei gesetzte Titelverteidiger Hubert Hurkacz (Pol). Sky überträgt live.

Dennis Novak, der demnächst zum zweiten Mal Vater wird, verlor das Challenger-Endspiel in Stettin gegen Corentin Moutet (Fra) 2:6, 7:6 (5), 4:6.

Österreichs Davis-Cup-Team fertigte in Tulln Pakistan 4:0 ab und bleibt damit in der Weltgruppe I. Anfang Februar 2023 geht’s weiter, morgen ist Lostag. (alex)