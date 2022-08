Thiem büßte 60 Plätze ein

Beim Masters-Turnier diese Woche in Montreal greift der 28-jährige Niederösterreicher aber noch nicht zum Racket. Thiem fielen mit gestrigem Montag 90 Punkte vom Viertelfinale in Kanada 2019 aus der Wertung, weshalb er in der Weltrangliste 60 Plätze einbüßte und auf Rang 232 zurückfiel.

Bester Österreicher bleibt weiterhin Kitzbühel-Finalist Filip Misolic (136). Beste heimische Dame ist Julia Grabher auf Rang 131, Sinja Kraus schaffte erstmals den Sprung in die Top 200 (195.).