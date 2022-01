Thiem brach eine Lanze für abgeschobenen Djokovic

„Ich bin nicht gegen die Impfung“

Jetzt hat sich auch Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, der Ende Jänner in Cordoba auf Sand sein Comeback nach der am 22. Juni auf Mallorca erlittenen gravierenden Handgelenksverletzung geben will, in der „Causa Novak Djokovic“ zu Wort gemeldet. Der ungeimpfte Weltranglistenerste kann das Unternehmen Titelverteidigung bei den Australian Open nicht in Angriff nehmen, Djokovic musste Melbourne nach einem Gerichtsbeschluss am Sonntag verlassen und landete zunächst in Dubai.

Thiem, der nur noch die Nummer 16 im ATP-Ranking ist, verteidigte den Serben auf „Instagram“ und rief zur Mäßigung bei der Wortwahl auf. „Die Art und Weise, wie wir mit der Situation um Novak Djokovic umgehen, ist schlecht. Er ist ein Mensch, und jeder Mensch macht Fehler. Aber diese Memes und ironischen Kommentare, die die sozialen Netzwerke überfluten, sind respektlos. Der neunfache Australian-Open-Champion kann nicht so behandelt werden. Wenn du Novak in diesen für ihn herausfordernden Zeiten unterstützen willst, klicke auf das Herz. PS: Das ist meine persönliche Meinung, ich bin nicht gegen die Impfung, ich dachte nur, dass es richtig wäre, mich über einen Spieler zu äußern, den ich bewundere.“

Thiem selbst hat im Vorjahr mit seinen Äußerungen zum Thema Corona-Schutzimpfung die Wogen in Österreich hochgehen lassen. Bei einem Medientermin in St. Lorenz bei Mondsee im September berichtete er, dass er noch ungeimpft sei und auf einen sogenannten Totimpfstoff (Novavax) warten wolle. Da sich dessen Zulassung verzögerte, ließ sich der 28-jährige Lichtenwörther im November mit einem der verfügbaren Stoffe impfen und wäre demnach bei den Australian Open startberechtigt gewesen. Doch Thiem verzichtete auf ein Antreten, weil er sich noch nicht fit genug fühlte.

Thiem bestritt übrigens das Finale der Australian Open 2020 gegen Djokovic, der in einem denkwürdigen Fünf-Satz-Krimi mit 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 und 6:4 die Oberhand behielt.