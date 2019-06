Thiem bleibt in seinem Rhythmus: Sieg mit Satzverlust

Ein bisschen Spannung muss offenbar sein bei den diesjährigen Auftritten von Dominic Thiem in Roland Garros. Wie in den beiden Matches zuvor (gegen Paul und Bublik) leistete sich die Nummer vier der Welt einen Satzverlust, trotzdem war der 25-jährige Lichtenwörther gegen Pablo Cuevas im Großen und Ganzen ungefährdet. Der „Dominator“ behielt auf dem gut gefüllten Court Suzanne Lenglen nach 2:36 Stunden mit 6:3, 4:6, 6:2 und 7:5 die Oberhand. Nächste Hürde auf dem Weg zum heiß ersehnten Grand-Slam-Titel wird der französische Showman Gael Monfils sein, der seinem Landsmann Antoine Hoang keine Chance ließ - 6:3, 6:2, 6:3.

"Pablo ist einer der Besten auf Sand"

„Es war ein großes, hartes Match mit vielen Rallyes. Pablo ist einer der Besten auf Sand, ich bin zufrieden“, atmete Thiem erleichtert auf und blickte auf eine rot-weiß-rote Fahne, die Anhänger entrollt hatten. „Dieses Turnier ist der Höhepunkt im Jahr, ich habe mich in Roland Garros verliebt. Danke für die großartige Unterstützung“, ergänzte Österreichs Star im Interview mit der ehemaligen französischen Weltklassespielerin Marion Bartoli. Auch sie wollte ihm das eine oder andere französische Wort entlocken. „Was soll ich sagen? Ich kenne einige Worte auf Französisch. Es ist eine große Arena, ich hoffe, dass mein Französisch jeden Tag besser wird“, sagte Monsieur Thiem - verständlicherweise von Nervosität getrieben.

Weiße Weste gegen Monfils

Am Montag erwartet Thiem, dem immer mehr österreichische Fans in die „Stadt der Liebe“ folgen, ein echtes Auswärtsspiel - voraussichtlich in der größten Sandkiste des Events, dem Philippe Chatrier. Die Franzosen lassen ihren Lieblingen - und dazu gehört Monfils zweifellos - jede denkbare Unterstützung zukommen. Der 32-jährige Monfils, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, wird den Support auch dringend benötigen. Der Routinier hat noch nie gegen Thiem gewonnen, seine Bilanz im Head-to-head ist mit 0:4 ernüchternd. Über diesem Duell lastet vielleicht sogar ein bisschen ein Fluch. Denn eigentlich hätten die beiden schon siebenmal gegeneinander spielen sollen, doch drei Matches fielen aus, weil zweimal Monfils und einmal Thiem (Indian Wells 2017) vorher w. o. geben hatten müssen.

Hitzeschlacht am Nachmittag

Egal. Die Chance ist groß für Thiem, mit einem Sieg über den Weltranglisten-17. ins Viertelfinale einzuziehen. Dafür muss der „Dominator“ aber konstanter werden. Zwischendurch trifft er immer wieder unkonventionelle Entscheidungen, die ihn in Bedrängnis bringen. Dafür zieht er sich auch wieder äußerst bemerkenswert aus dem Sumpf. So auch heute Nachmittag in der „Hitze von Paris“. Thiem greift eher selten zur Kappe (diesmal in Weiß), bei stechendem Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad war diese Notwendigkeit aber gegeben.

Der Niederösterreicher hatte einen bescheidenen Start erwischt und sich gleich ein Break zum 0:1 eingefangen. „Gemma Dominic“- und „Allé Dominic“-Rufe machten die Runde, nach 0:2- und 0:30-Rückstand fing sich Thiem, machte fünf Games in Folge und gewann den ersten Satz 6:3. Sehr zur Freude jenes männlichen Quartetts, das T-Shirts mit den vier Buchstaben „DOMI“ zur Schau trug und „Let‘s go Domi, let‘s go“-Chöre anstimmte. Trotzdem lief es im zweiten Durchgang nicht rund. Thiem schaffte zwar beim Stand von 2:4 das Rebreak, gab aber dann noch einmal sein Service zum 4:6 ab. Der zweite Satz ist bei den French Open 2019 nicht seiner, den hatte er auch schon gegen Tommy Paul und Alexander Bublik verloren.

Die Weltranglistenerste ist draußen

Gut, dass sich Thiem wieder auf seine Stärken besann und die Schlagzahl erhöhte. Der dritte Set war eine klare Angelegenheit, der vierte dann wieder unnotwendig eng. Thiem hatte ein Break zum 2:0 geschafft, Cuevas meldete sich zurück. Doch irgendwann war auch der Widerstand des Mannes aus Uruguay gebrochen. Thiem nahm ihm den Aufschlag zum 6:5 ab und servierte zum 7:5 aus. Für den „Dominator“ ist es das elfte Achtelfinale bei einem Major-Event.

Das ist aller Ehren wert und nicht so selbstverständlich. Frag nach bei der Weltranglistenersten Naomi Osaka, die sich in Runde drei gegen die ungesetzte Tschechin Katerina Siniakova aus Roland Garros verabschiedete.

