Thiem-Aus in Buenos Aires

Im von Regen und Wind beeinträchtigten Achtelfinale war gegen den Peruaner mit 4:6, 4:6 Endstation. Er kassierte im ersten Satz zwei frühe Breaks und lag schnell mit 1:5 hinten. Danach kämpfte sich der Niederösterreicher gegen den Südamerikaner, der derzeit im Ranking zwei Plätze hinter Thiem auf Position 101 zu finden ist, ins Spiel und verkürzte auf 4:5. Varillas sicherte sich aber anschließend bei eigenem Service mit dem dritten Satzball Durchgang eins. „Das war einer meiner bisher größten Siege in der Karriere“, jubelte Varillas, während Thiem schnell den Weg in die Umkleidekabine suchte. Für ihn geht es nun kommende Woche in Brasilien weiter, wo er beim ATP-500-Turnier von Rio de Janeiro auf Sand aufschlägt.

Noch vor der Partie gab es für Thiem eine gute Nachricht: Er erhielt eine Wildcard für das Masters-Turnier im März in Indian Wells. Sein Freund Dennis Novak (ATP-Nr. 137) wird dagegen länger auf der Tour fehlen. Er hat sich einen Bänderriss im linken Knöchel zugezogen und muss mindestens zwei Monate pausieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.