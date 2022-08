Dominic Thiems erster Auftritt bei den US Open 714 Tage nach seinem Triumph 2020 war gleichzeitig sein letzter für heuer in Flushing Meadows. Der Lichtenwörther, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feiern wird, hat sich zwar nach Kräften gewehrt, letztlich aber 5:7, 1:6, 7:5, 3:6 gegen den als Nummer zwölf gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta verloren. Die Niederlage tut weh, nährt aber gleichzeitig Hoffnung auf bessere Zeiten.