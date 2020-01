"The Freaks" in Aktion: Diese Gala wird zirkusreif

Bei der Gala-Nacht des Sports, die die OÖNachrichten gemeinsam mit der LIVA am 7. Februar im Linzer Brucknerhaus inszenieren, werden nicht nur Sport und Musik mehr als zweitausend Gäste unterhalten, natürlich darf auch die Show nicht zu kurz kommen. Für einen besonderen Wow-Effekt garantieren die "Freaks", eine Sport-Akrobatik-Formation, die ganz eng mit der traditionsreichen Gala verbunden ist.

Seit Jahren spielt die Gala-Nacht mit dem Linzer Sport-BORG Honauerstraße den Doppelpass. Die oft atemberaubenden Vorführungen der Schülerinnen und Schüler des heimischen Spitzensport-Basislagers sind ein fixer Bestandteil des Rahmenprogramms der Gala-Nacht. Meistens bereiten sich die Akteure monatelang auf ihren Auftritt im Foyer des Brucknerhauses vor. Eine Formation hat es inzwischen vom Nebenschauplatz auf die große Bühne geschafft. "The Freaks" heißt die Formation von O. C. Ono, die seit zehn Jahren mit ihren akrobatischen Vorführungen die Welt erobert hat. Von der Neujahrsshow in Hongkong über das Formel-1-Rennen in Bahrain bis hin zu Festivals in den Niederlanden, Frankreich oder Italien, die Sport-Akrobaten mit Basislager in St. Valentin begeistern überall, wo sie auftreten, die Menschen. Auch bei der Gala-Nacht werden die "Freaks" ein echter Blickfang sein. Das haben sie schon bei ihren Auftritten vor einigen Jahren bewiesen, als sie nach ihren Erfolgen bei der Casting-Show "Die große Chance" eine Extravorstellung gaben.

"The Freaks" treiben es bei ihren Auftritten auf die Spitze. Bild: GEPA

Das sind unsere Top-Stars

Auf der großen Bühne werden unsere Moderatoren Silvia Schneider und Tom Walek unter anderen Sport-Größen wie Henri Leconte, Barbara Schett, Marlies Raich, ihre Schwester Bernadette Schild oder ÖFB-Teamchef Franco Foda in das Scheinwerferlicht rücken. In der Sportler-Lounge (Mittlerer Saal) bittet Dennis Bankowsky viele "Local Heros" zum Sport-Talk – ein Hotspot für Selfiejäger ...

Infos zur Gala-Nacht 2020

Der Vorverkauf: Karten gibt es online unter www.oeticket.at und in jeder Ö-Ticket-Verkaufsstelle, beim OÖN-Ticketservice Linz, Wels und Ried sowie in allen VKB-Filialen und im Brucknerhaus.

Die Musik: Ab Mitternacht geben Andie Gabauer und der Hot Pants Road Club im Großen Saal den Ton an. In der Sportler- Lounge ist außerdem „Mojo Incorporation“ zu hören. Musikalisch im Einsatz sind weiters unter anderen Soulsängerin Rachelle Jeanty, das pt art orchester oder Six Pence.

Unsere Partner: Presenting-Sponsor ist wieder die VKB-Bank. Weiters an Bord: TechnoGym, Generali, HABAU, Casino Linz, Transdanubia, Sportland OÖ, Stadt Linz, Energie AG, backaldrin.

www.galanachtdessports.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.