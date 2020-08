Testchaos bei der Tour?

Bei der am Samstag startenden Tour de France wird ein Team nach dem zweiten Corona-Fall innerhalb von sieben Tagen komplett ausgeschlossen. Dies und das Auftauchen von falsch-positiven Ergebnissen hat wenige Tage vor dem Start des wichtigsten Radrennens des Jahres eine Diskussion entfacht – losgetreten unter anderem von Ralph Denk. Der deutsche Teamchef war mit seinem Bora-hansgrohe-Rennstall, für den Lukas Pöstlberger, Felix Großschartner und Gregor Mühlberger die Tour bestreiten, am Dienstag wegen eines wohl falschen Ergebnisses aus dem Bretagne Classic ausgestiegen. Ein Nachtest erwies sich jedoch als negativ. "Wir brauchen Sicherheit", fordert Denk die Möglichkeit von B-Tests sowie zertifizierte Labore. "Haben wir das nicht, werden wir bald ernste Probleme bekommen, denn wer will schon als seriöses Unternehmen in ein Lotteriespiel investieren."

Für Fahrer und Teams gelten in den drei Wochen durch Frankreich strengste Coronavirus-Regeln. In den Hotels bilden sie "Blasen", sind auf getrennten Hotel-Etagen untergebracht, speisen in separaten Räumen. Alle Teammitglieder werden regelmäßig getestet, Kontakt zu Medien ist minimiert, der zu Zuschauern findet möglichst nicht statt. "Alles ist eingerichtet, damit es gut läuft", sagt OK-Chef Christian Prudhomme. Auch Zuschauer sind nur eingeschränkt zugelassen, Masken am Straßenrand würden laut Prudhomme auf "gesunden Menschenverstand" hindeuten. Strikteste Sicherheitsmaßnahmen sind unabdingbar, schwebt bei positiven Tests in den Teams doch das Damoklesschwert des ersten Abbruchs in 117 Jahren über der Tour. Mehr dazu in der morgigen OÖN-Tour-Vorschau.

In Plouay kürte sich gestern der Italiener Giacomo Nizzolo im Sprint zum Europameister. Der Innviertler Sebastian Schönberger wurde nach einer späten Attacke 47., Stephan Rabitsch 71.