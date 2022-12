Tennisstar Iga Swiatek ist Europas Sportlerin des Jahres

Bei der Sportler-Wahl unter 20 europäischen Nachrichtenagenturen (darunter die APA) behielt die polnische Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek mit 118 Punkten vor dem schwedischen Stabhochspringer Armand Duplantis (106) und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (82) die Oberhand. Dahinter folgten die Tennis-Asse Carlos Alcaraz (76) und Rafael Nadal (66) und Kicker Kylian Mbappe (55).

"Ich fühle mich geehrt, das ist eine Auszeichnung, die mich sehr freut", sagte Swiatek, die in der WTA-Weltrangliste mehr als doppelt so viele Punkte wie ihre erste Verfolgerin, Ons Jabeur (Tun), hat.

Hinter Swiatek liegt eine Traumsaison. Sie gewann nicht weniger als acht WTA-Titel – darunter die Grand-Slam-Events in Paris und New York. Zwischen 21. Februar und 27. Juni legte die 21-Jährige die längste WTA-Siegesserie im 21. Jahrhundert hin – nicht weniger als 37 Einzelmatches war Swiatek ungeschlagen. Ihr männliches Pendant Alcaraz lobte sie in den höchsten Tönen: "Ich möchte so sein wie sie. Ihre Konstanz imponiert mir."

In der von "Forbes" veröffentlichten Geldrangliste 2022 scheint Swiatek übrigens mit einem Verdienst von 9,875 Millionen US-Dollar "nur" auf Position fünf unter den weiblichen Sportstars auf. Lukrative Werbeverträge ließen ihre Tennis-Kolleginnen Naomi Osaka (51,1 Millionen), Serena Williams (41,3 Millionen) und Emma Raducanu (18,7 Millionen) finanziell noch besser aussteigen.

