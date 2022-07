Tennis: Thiem trifft in Salzburg am Dienstag auf Qualifikanten

Die ehemalige Nummer drei der Weltrangliste hofft auf seinen ersten Sieg seit rund 400 Tagen. Thiem hatte sich am 22. Juni des Vorjahres beim Rasenturnier auf Mallorca eine Handgelenksverletzung zugezogen und seit seinem Comeback alle sieben Spiele verloren. Sein bisher letzte Spiel bestritt der mittlerweile auf Rang 346 abgerutschte Lichtenwörther am 22. Mai bei den French Open, als er in der ersten Runde dem Bolivianer Hugo Dellien glatt in drei Sätzen unterlag. Seither hat Thiem in Traiskirchen und zuletzt Barcelona Trainingsblöcke eingeschoben.