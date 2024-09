Tennis: Talent Schwärzler trennte sich von ÖTV und Trainer Melzer

Der 18-jährige Joel Schwärzler schlägt in Mauthausen auf.

Wie Österreichs Tennis-Verband am Montag bekannt gab, wird der Vorarlberger künftig nicht mehr in der Südstadt trainieren. Der Vertrag mit dem bisherigen Vertragsspieler wurde demnach in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 18-Jährige wurde seit drei Jahren vom ehemaligen Spitzenspieler und nunmehrigen ÖTV-Sportdirektor Melzer mitbetreut.

Er sei Melzer und dem Team im Leistungszentrum dankbar, gab Schwärzler in einer Aussendung an. "Ich denke, dass für mich jedoch ein Punkt gekommen ist, um in Hinkunft auf eigenen Beinen zu stehen und mir mein Team individuell zusammenzustellen." Melzer erklärte, Österreichs Hoffnungsträger auch weiterhin bestmöglich unterstützen zu wollen. "Es ist für Joel der richtige Moment, sich sein eigenes Team aufzubauen - mit einem Coach, der ausschließlich für ihn zuständig ist", meinte der ehemalige Top-Ten-Profi.

