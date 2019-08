Tennis-Reform: Match zwischen Verband und Klubs wird heftiger

Fünf Seiten lang ist der Brief, den Peter Nader, Obmann des ÖTB Urfahr, an alle Tennisvereine in Oberösterreich geschrieben hat. Darin macht sich Nader für eine Beibehaltung des aktuellen Meisterschaftsmodus mit sechs Einzeln und drei Doppeln bei den Herren beziehungsweise fünf Einzeln und zwei Doppeln bei den Damen stark. Auch darüber, dass der dritte Satz durch ein Champions-Tie-Break ersetzt werden soll, ist sein Unmut groß. Nader fordert den Rücktritt des aktuellen Vorstandes des Oberösterreichischen Tennisverbandes (OÖTV).

Wie exklusiv in den OÖN berichtet, gehen die Wogen in der oberösterreichischen Tennisszene hoch. Grund ist die Ankündigung des OÖTV-Vorstandes, das Meisterschaftssystem bereits ab der kommenden Saison umzustellen. Grundsätzlich gehe es dem Verband darum, die Spieldauer zu verkürzen. OÖTV-Präsident und Wettspielreferent Hans Sommer verteidigte die geplanten Änderungen gegenüber den OÖN. Ziel sei ein einheitliches System in ganz Österreich, bis Sommer 2021 solle das schlankere Format in allen Landesverbänden umgesetzt werden. In Oberösterreich setze man das jetzt um, so Sommer.

Die OÖN haben den Österreichischen Tennisverband (ÖTV) mit den Aussagen von Sommer konfrontiert. "Der ÖTV ist nur für die erste und zweite Bundesliga zuständig", sagt Christina Toth, Präsidentin des ÖTV. Die Anpassung des Spielmodus sei Teil eines Gesamtkonzepts, an dem seit längerem gearbeitet werde, so Toth. Das klingt so, als ob in den höchsten beiden Ligen ein neues Konzept sehr wahrscheinlich ist. Die anderen Ligen seien aber ausschließlich Ländersache, hier könne der ÖTV keine Vorgaben machen. "Schon seit Jahren wird über eine österreichweite Vereinheitlichung der Durchführungsbestimmungen in den Landesverbänden diskutiert. Und eine solche ist, davon bin ich überzeugt, im Interesse des gesamten Tennissports", so Toth.

Nader will Team formieren

In Oberösterreich hofft Nader jetzt auf eine breite Unterstützung von den Vereinen. Ziel: der freiwillige Rücktritt des gesamten ehrenamtlichen Vorstandes, auch die Einberufung eines außerordentlichen Verbandstages wird in Erwägung gezogen. "Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam ein schlagkräftiges Team zusammenstellen können, dass in Zukunft für den oberösterreichischen Tennissport arbeitet und nicht wie bisher dagegen. Ich erkläre mich bereits jetzt dafür bereit, dieses Team anzuführen", schreibt Nader in seinem Brief an die Vereine des OÖTV. Er verstehe sein Schreiben als "Appell an alle Vereine, einen notwendigen Umbruch in Gang zu setzen". Nader hat außerdem eine Umfrage zum Wettspielmodus an die Vereine geschickt. Er werde demnächst ein Treffen mit Vereinsvertretern und interessierten Personen organisieren, so Nader.

Niederösterreich fragt Mitglieder

Beim niederösterreichischen Verband ist eine Reform der Meisterschaft derzeit ebenfalls ein Thema, nur dass man die betroffene Vereine nicht wie in Oberösterreich vor vollendeten Tatsachen stellt. Gestern wurde eine Online-Umfrage mit dem Titel "Meisterschaft – Anpassungen, Veränderungen" unter den Aktiven und Vereins-Funktionären gestartet.

Man möchte die Meinung der niederösterreichischen Vereine in der bundesweiten Diskussion gut vertreten, begründet der Landesverband seine Umfrage. So geht‘s auch . . . .