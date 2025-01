Tennis: Osaka sorgt sich wegen der Brände um ihr Zuhause in L.A.

"Ich habe mir die Feuerkarte angesehen und das Feuer ist drei Blocks von meinem Haus entfernt", sagte die Japanerin, die seit ihrer Kindheit in den USA lebt. Sie gab zu, dass es schwer war, sich auf das Match gegen Caroline Garcia (FRA/6:3,3:6,6:3) zu konzentrieren.

Osaka hat eine 18 Monate alte Tochter. "Ich habe jemanden beauftragt, die Geburtsurkunde meiner Tochter zu holen, weil ich nicht wusste, was passieren würde, wenn das Haus abbrennt. Ich sende all meine Liebe nach L.A." Es sei eine schwierige Situation für sie, weil sie mit ihrem Zuhause dort so viele Erinnerungen mit ihrem Kind habe. "Es gibt so viele Dinge, Andenken und solche Sachen. Natürlich kann man das nicht alles abholen lassen."

Die zweifache Melbourne-Siegerin erklärte, sie wisse nicht genau, wie schlimm die Lage wirklich sei. "Aber ich glaube, das Wichtigste, wofür ich dankbar bin, ist, dass alle in meiner Familie in Sicherheit sind." Im Spiel gegen Garcia sei die Konzentration nicht die beste gewesen, so Osaka. "Aber offensichtlich habe ich gewonnen, also denke ich, dass es eine akzeptable Leistung war." Sie befinde sich in einer Art Schwebezustand. "Aber es motiviert mich auch, hoffentlich so lange wie möglich hier (in Melbourne, Anm.) zu bleiben."

