Tennis: Ofner erstmals in zweiter French-Open-Runde

Der Weltranglisten-118., der sich über die Qualifikation bei den French Open in sein insgesamt drittes Grand-Slam-Hauptfeld gekämpft hatte, besiegte den US-Amerikaner Maxime Cressy nach 2:19 Stunden sicher mit 6:4,7:6(6),6:2. Cressy ist Nummer 44 im ATP-Ranking. Ofner trifft nun am Mittwoch auf jeden Fall wieder auf einen Amerikaner, nämlich Sebastian Korda (Nr. 24 gesetzt) oder Mackenzie McDonald.

Für Ofner bedeutet das ein Preisgeld von 97.000 Euro und mit bisher insgesamt 70 Punkten ein weiteres Vorrücken in Richtung seines großen Ziels, das erstmalige Erreichen der Top 100.

Ofner gelang im ersten Duell mit dem 2,01 m großen Cressy ein frühes Break zum 2:1. Zwar musste er bei 4:3 zwei Breakbälle abwehren, am Ende hatte er aber nach 42 Minuten Satz eins in der Tasche. Auch im zweiten Durchgang breakte er den Weltranglisten-44. sofort, doch dieser holte sich das verlorene Game zum 1:1 zurück.

Danach vergab Ofner in zwei Games seines Gegners nicht weniger als sechs Breakbälle, erst zum 6:5 gelang dem Steirer das verdiente Break, doch etwas billig gab Ofner selbst den Aufschlag ab. Satz zwei musste im Tiebreak entschieden werden. In diesem führte Ofner rasch 4:0, doch auch da wurde es noch eng. Mit dem zweiten Satzball zum 8:6 stellte er dennoch auf 2:0 in Sätzen.

Im dritten Satz war Ofner dann klar besser, Breaks zum 2:0 und 6:2 besiegelten den Erfolg des 27-jährigen Steirers.

