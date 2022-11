Tennis: Österreichs Frauen liegen gegen Lettland 1:2 zurück

Sinja Kraus war am Samstag im insgesamt dritten Einzel beim Billie Jean King-Cup in Schwechat gegen Jelena Ostapenko letztlich chancenlos. Die erst 20-jährige Wienerin unterlag der Weltranglisten-18., die am Vortag gegen Tamira Paszek erst nach Abwehr zweier Matchbälle gewonnen hatte, trotz Satzgewinn klar mit 0:6,6:3,1:6.

Damit stand Paszek im Anschluss gegen Diana Marcinkevica, die kurzfristig anstelle Daniela Vismane nominiert wurde, schon mit dem Rücken zur Wand. Österreich musste nun sowohl dieses letzte Einzel als auch das abschließende Doppel gewinnen, um noch den Aufstieg zu schaffen.

Der Sieger steigt in die Qualifikationsrunde 2023 auf, die Auslosung dafür wird am Sonntag (14.00 Uhr) in Glasgow vorgenommen. Der Verlierer spielt kommendes Jahr in der Europa-Afrika-Gruppe I.