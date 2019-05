Tennis: Nick Kyrgios sagt für Paris ab, nachdem er über die French Open hergezogen ist

Nick Kyrgios, der erst vor einer Woche in Rom nach einem Ausraster disqualifiziert wurde, hat laut den Organisatoren für das zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris wegen "Krankheit" abgesagt. Der Weltranglisten-36. aus Australien hätte in Runde eins gegen den Briten Cameron Norrie antreten sollen.

Die Vorbereitung auf Roland Garros hatte er aber so oder so nicht übermäßig ernst genommen, er wurde noch zu Wochenbeginn beim Training mit Andy Murray in Wimbledon (!) gesehen. Auf Instagram soll er vermerkt haben: "Roland Garros ist im Vergleich zu dieser Umgebung Scheiße." Diese Bemerkung ist aber mittlerweile gelöscht.