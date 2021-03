Tennis: Karazew holte in Dubai seinen ersten ATP-Titel

Der 27-jährige Russe, der zu Saisonbeginn auf Tour-Level lediglich drei Einzelsiege verbucht hatte, hält nach dem 6:3,6:2-Finalsieg über den Südafrikaner Lloyd Harris am Samstag beim ATP-500-Turnier in Dubai in diesem Jahr schon bei 12:2-Siegen. Karazew hatte bei den Australian Open mit dem Einzug ins Halbfinale für eine Sensation gesorgt.

Finalgegner Harris hatte als Qualifikant in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen tollen Lauf hingelegt und u.a. den topgesetzten Niederösterreicher Dominic Thiem in Runde zwei und den als Nummer 3 gereihten Dennis Shapovalov (CAN) im Halbfinale ausgeschaltet.

