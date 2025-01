Tennis: Julia Grabher in erster Linz-Runde ausgeschieden

Die 28-jährige Vorarlbergerin, die dank einer Wildcard im Hauptbewerb des mit 1,064 Mio. Dollar dotierten WTA500-Turniers steht, musste sich der als Nummer sechs gesetzten Russin Anastasia Potapowa nach nur 66 Minuten klar 2:6,2:6 geschlagen geben. Grabher ist damit auch beim fünften Antreten in Linz, dem einzigen Tennis-Frauen-Turnier auf der Tour in Österreich, in Runde eins gescheitert.

Am Mittwoch (nicht vor 14.00 Uhr/live ORF Sport +) versucht Qualifikantin Sinja Kraus ihr Glück mit Anna Blinkowa ebenfalls gegen eine Russin. Sie versucht den "Linz-Fluch" der Österreicherinnen zu beenden, denn seit 2013 hat keine rot-weiß-rote Spielerin in Oberösterreichs Hauptstadt mehr die zweite Runde erreicht.

Grabher, die nach einer Handgelenksverletzung als 393. noch weit von ihrer besten Platzierung (WTA-54.) entfernt ist, musste gleich ihr erstes Aufschlagspiel zum 0:2 abgeben. Sie ließ aber je einen Rebreak-Ball zum 2:3 sowie zum 3:4 ungenutzt und musste dann selbst zu Null ihren Aufschlag zum 2:6 abgeben. Auch im zweiten Satz ging die Linz-Siegerin 2023 rasch mit 3:0 in Führung, womit die Weichen zum klaren Erfolg gestellt waren.

