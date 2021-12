Tennis-Gastspiel in Südkorea

Die Truppe von Kapitän Stefan Koubek, die bei der Auslosung am Sonntag in Madrid als Nummer 12 gerade noch gesetzt war, trifft am 4. und 5. März auswärts auf Südkorea. Es ist eine lösbare Aufgabe. Soonwoo Kwon ist als 53. der einzige Südkoreaner in den Top 100 der Weltrangliste. Ob Dominic Thiem dem ÖTV-Team zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch offen. Das Davis-Cup-Finale 2021, Serbien gegen Russland, war bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange.