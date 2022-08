Tennis: Ehemalige Weltranglisten-Erste ist schwanger

Angelique Kerber erwartet ihr erstes Kind und wird deshalb auf die US Open in New York verzichten. "Ich wollte die US Open wirklich gerne spielen, aber ich habe entschieden, dass zwei gegen eins einfach kein fairer Wettbewerb ist", scherzt Kerber auf Instagram. Für die nächsten Monate werde sie eine Pause davon machen, als Tennisprofi die Welt zu bereisen, "ich glaube für den besten Grund, den es gibt", ergänzt sie.

Die 34-Jährige ist mit Fitness-Unternehmer Franco Bianco liiert. Kerber will nach der Geburt ihre Karriere fortsetzen. Als Ziel gelten die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Die aktuelle Nummer 52 der Welt holte in ihrer Karriere drei Grand-Slam-Titel (Australian Open 2016, US Open 2016, Wimbledon 2018) und setzte sich im September 2016 an die Spitze des WTA-Rankings.