Tennis: Dritter Österreicher steht im Hauptfeld der French Open

Jurij Rodionov weist in der dritten und entscheidenden Qualifikationsrunde für die French Open in Paris Sebastian Ofner mit 6:4, 3:6 und 6:3 in die Schranken. Der 21-Jährige ist somit der dritte Österreicher, der im Hauptfeld des am Sonntag beginnenden Tennis-Grand-Slams steht. Dominic Thiem und Dennis Novak blieb die Quali erspart.

Später am Freitag bestreitet Barbara Haas ihr Qualifikations-Finale gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse.

