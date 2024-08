Tennis: Dominic Thiem erhielt Wildcard für die US Open

Der in New York 2020 siegreiche Niederösterreicher erhielt am Mittwoch eine der Wildcards für den Hauptbewerb. Auch der Schweizer Routinier Stan Wawrinka wurde mit einer der Sondergenehmigungen für Spieler außerhalb der nötigen Position in der Weltrangliste für das Hauptfeld oder die Qualifikation bedacht.

Lesen Sie auch: Ein bitterer Abschied aus Kitzbühel für Dominic Thiem

Die ehemalige US-Open-Siegerinnen Naomi Osaka und Bianca Andreescu bekamen ebenfalls Wildcards für das am 26. August beginnende Hartplatzturnier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.