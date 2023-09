Tennis-Bundesliga: Elfter Titel für Linz nach Abwehr eines Matchballs

Das Linz AG Team Oberösterreich hat sich seinen bereits elften Tennis-Bundesliga-Titel, der mit 8000 Euro honoriert wird, gesichert. Die Damen-Equipe von Jürgen Waber behielt in einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale auf der Anlage der Union Stein & Co. Mauthausen gegen den UTC Fischer Ried nach Abwehr eines Matchballs mit 4:3 die Oberhand. Die Innviertlerinnen waren bereits 2021 im Endspiel gestanden.

Letztlich entschieden ein paar Punkte in jenem Doppel, das Nika Radisic (Slo) und "Rückkehrerin" Melanie Klaffner 3:6, 6:3, 12:10 gegen Rieds Duo Nadja Ramskogler/Livia Kraus gewannen. Die 33-jährige Klaffner hatte auch im Einzel beim 5:7, 6:1, 10:5 gegen Anna Klasen (D) Nerven aus Stahl, damit war die Billie-Jean-King-Cup-Spielerin aus Weyer Matchwinnerin für Linz.Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Klaffner und Sinja Kraus (UTC Ried) überzeugten in der Doppel-Konkurrenz des ITF-60-Events in Wien, wo die beiden am Samstag den Titel nach vier vergebenen Matchbällen haarscharf verpassten.

Gestern sollte der nächste Krimi folgen. "Schön, dass wir zwei oberösterreichische Teams im Endspiel hatten und die Trophäe im Land blieb", sagte OÖTV-Präsident Hans Sommer. Das Linz-AG-Team trotzte dem Verletzungsteufel, nach Barbara Haas (Schulter) am Freitag musste am Sonntag auch Johanna Hiesmair (Sprunggelenk, Knie) w. o. geben.

Für Gastgeber UTC Mauthausen ging der Traum vom Titel nicht in Erfüllung. Trotzdem verließ die Mannschaft von Hannes Pühringer den Centre-Court erhobenen Hauptes. Die Mühlviertler lieferten dem Top-Favoriten und späteren Champion ATV Irdning beim 4:5 im Semifinale ohne einen einzigen Legionär (keiner war wegen diverser Turnier-Einsätze verfügbar) einen aufopferungsvollen Kampf. Bemerkenswert war vor allem der klare 6:2, 6:4-Sieg von Doppel-Spezialist Alexander Erler über Dennis Novak.

Autor Alexander Zambarloukos