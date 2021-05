Tennis-Hochburg Oberösterreich: Nicht weniger als fünf Mannschaften schlagen heuer in der 1. Tennis-Bundesliga auf. Der Auftakt zur heurigen Saison erfolgt am kommenden Samstag. Bei den Herren geht die Union Stein & Co Mauthausen als Titelverteidiger an den Start. Das Team von Mannschaftsführer Hannes Pühringer hat die Titelverteidigung als großes Saisonziel ausgegeben. Im Kader stehen mehrere Weltklasse-Spieler. Angeführt wird der Kader von ATP-Top-50-Spieler Marton Fucsovics aus Ungarn.